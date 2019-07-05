香港剛度過反《逃犯條例》「六月浪潮」，大陸國務院副總理、港澳工作協調小組組長韓正於「七一」前南下深圳坐鎮，近距離掌握香港形勢。據港媒報導，七一遊行結束才是北京對「港政策」進行探討的時候。接近北京消息指，因應此次修例大戰敗退，整個對港工作系統都需展開大檢討。目前至少有三個方面急需調整，除了青年工作外，「愛國愛港陣營」未夠團結亦是需處理的課題。

據《香港01》報導，接近北京消息人士指，「六月浪潮」發展到今日的局面，令北京高層感到錯愕，亦對香港局勢感到擔心，其中特區政府固然責無旁貸，但整個對港系統包括中聯辦、港澳辦甚至公安單位等，同樣需要進行大檢討，「因為（初期形勢評估）報告都是他們呈上去的，這些報告都寫得頗樂觀，結果卻完全不是那回事，究竟哪裏出了問題？」

綜合多個渠道消息，對港工作至少會檢討以下三個面向。第一、青年工作。今次「六月浪潮」中，年輕人角色舉足輕重，「612」衝擊立法會、包圍警總及七一攻佔立法會，都是年輕人作主導，檢討及改善青年工作成為重中之重。

第二個面向是「愛國愛港團結」問題。在修訂逃犯條例一役中，中聯辦主任王志民曾在閉門接見港區人大、政協委員時，按捺不住暗批陣營內有人「博曝光」，似乎不滿建制派在整場戰役中各有各做，未能槍口一致對外，甚至有人公開唱反調；風暴過後，建制派團結問題將成檢討重點之一。

第三個面向則是「傳媒生態」亦成為重點調研課題，因民主派在網絡社交平台的動員威力，在這場戰役中發揮得淋漓盡致，建制派望塵莫及，在輿論陣地陷於捱打，港澳工作單位認定香港傳媒的「助攻」，是關鍵因素之一，「如果不搶回這片陣地，將來每次都會好被動」。

(中時 )