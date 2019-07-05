政治大學研議「員額分配草案」，擬計算校內各系所每學年「貢獻」及「資源使用」數值，若相關數據優異，則可爭取增聘師資員額，表現不佳恐遇缺不補，政大回應，校長郭明政拋出此概念，在於透過量化指標，建立明確師資員額分配標準，不過整起案件尚處討論階段。

有關政大研議「教學單位教師人事經費分配案」，擬就教學單位人事經費的分配，考量該單位貢獻度及資源使用度，以制定系所教師員額計算辦法，引起關注討論。

政大認為，目前大學一直缺乏一套師資員額的系所分配標準，而各系所搶名額已是各校行之有年的老問題，校長郭明政提出這個構想，是希望透過量化指標，建立明確的師資員額分配標準。

政大提到，目前討論的指標包括「貢獻度」為學雜費收入、研究費用收入，學雜費則依學士生或碩博生有不同加權計分；「資源使用」則包括系所人事行政費用、軟硬體支出等，不過實際細項項目前仍在由政大校務研究辦公室研擬提交主管會議討論。此教師人事經費分配案還處於討論階段，希望藉由這個案子，帶頭建立客觀的教師員額分配機制。

政大主任秘書何賴傑則說，郭校長認為政大未來要更著重在多元學習的發展，對於學生修習輔系、輔修及雙主修，將盡量朝鬆綁方向處理，因此學生會到其他系所修課，相對各系所開課負擔將增加，員額的需求也更迫切，因此希望以更客觀的方式來檢視和評估全校各系所教師員額現狀，也較能以客觀數據說服各系所了解教師員額增減上的分配。

何賴傑強調，對於此案引起規模小或比較不熱門科系恐有關系所的疑慮，事實上系所的存廢並非學校就能決定、需報教育部核定；同時此案除了量化指標在主管會議中不斷討論修正，還會有質化的指標亦納入考量，包括系所對社會的貢獻度等。

何賴傑還說，另若學校政策上認定該系所有存續必要，校方也會維持學術單位最起碼的生存需求的配套措施。校方希望在最短時間，讓「教學單位教師人事經費分配案」達成院系所共識的完整方案盡快上路，也歡迎社會各界討論與指教。

(旺報 )