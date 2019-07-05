長榮空服罷工進入第16天，交通部長林佳龍今日一開口就石破天驚，嗆要檢討長榮的航權、航線。這好大的官威，言下之意彷彿是「換不掉你的董事長，我就要檢討你」，不只令人傻眼，更暴露其對航空產業現況的無知。

林佳龍或許忘記了，華航兩次罷工，都是因為華航「官不官、民不民」的畸形角色，得以讓交通部慷全民之慨，以大股東的身分施壓，要華航被迫吞下去，但這並沒有解決問題，只是讓把華航推入火坑，讓其經營更艱困。

林佳龍民意代表出身，不應該看不懂民意，長榮爭議為何延燒至今，跟3年前的華航不同，最主要原因是空服員工會的恣意妄為，企圖複製「華航模式」，挾旅客權益要逼長榮航低頭。

但沒想到，師出無名的突襲式罷工，未能在短時間內扳倒長榮，於是刻意拖延，罔顧法律，強行扣住空服員三寶，到最後連保全公司合約都說不清楚，謊言連篇，不斷自爆，把社會僅存對勞運的最後一絲同情都敗光。

所以林佳龍今天的發言，難免讓人覺得是不是15天後大夢初醒，或是幕僚沒幫其做好功課，再度站在整個社會的對立面，因為這不只脫節，對要選舉的民進黨更是失分。

長榮是不是硬？是硬，但這才叫「正常」，因為任何一個民營企業，為了永續經營，都不可能接受外部工會這樣惡搞。如不是還顧及社會責任，搞不好連離島運能都不要撐了。

不信？林佳龍的太座，是奇美電子前董座廖錦祥的女兒、奇美集團創辦人許文龍的外甥女，熟知民營企業的經營困難，如果這兩位企業家面對長榮發生的狀況，又會怎麼處理？

再回頭說，要耍檢討航權的官威，殊不知在開放天空的趨勢下，交通部的籌碼就剩大陸航線，偏偏民進黨把兩岸關係搞得一團亂，金雞母都不金雞母了，如果要藉此讓華航接手，不知道華航到底該哭還該笑？

這就不用提長榮最強的北美線，就是因為華航做不起來，長榮才有機會，這是市場機制、自由競爭下的結果。林佳龍如果要出手夠狠，當然拿長榮的北美線威脅，問題是華航有能力接嗎？光油價就賠到脫褲了。

身為交通部長，隨興式、討好式、收割式的發言，其實大可不必，勞動部長許銘春被罵翻的殷鑒不遠，切勿重蹈。應該解決的是，航空業「三年三罷」的背後影武者是誰，對症下藥，那才是造成全民不便的病灶。

不然，默默地陪罷工空姐們，從南崁苦行到凱達格蘭大道，傾聽她們的心聲，至少還有掌聲、也不至於失分。

(中時 )