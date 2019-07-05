對行政院長蘇貞昌「當家才知柴米貴」，中央一直把台中市放在心上，台中市府新聞局長吳皇昇5日受訪時表示，昨天蘇揆來台中說會全力來支持台中市，但就公共化托育政策、2020台灣燈會，還有大甲鐵鉆山道路品質改善計畫等補助，目前都沒有得到中央妥善的回應。

台中市為了中央補助經費不是出現「一國兩制」就是「大小眼」，引發市長盧秀燕以拒絕出席行政院會，大動作表達不滿，蘇揆昨來台中考察時表示，「當家才知柴米貴」，中央、地方都是一條心，補助不分藍綠，但補助沒下文，中央稱「行政院一直把台中放在心上」，台中市無感。

吳皇昇說，行政院長蘇貞昌講「當家才知柴米貴」，的確也是講出了台中市長「當家才知柴米貴」的現況，新市府盤點台中市的財政，剛們接任時，財政局長就曾經公開說過，台中財政離警戒線的財政舉債數字只達88億，前市府4年遺留下來的債務，台中市須開源節流。

針對台灣燈會，蘇揆表示，他當過新北市長，知道眉眉角角，經費不會少給；吳皇昇直言，2020台灣燈會已經審查，「如果說蘇院長說一點都不會少給，那我們應該要看看實際的結果」。依屏東縣政府燈會辦公室主任曾對外公開發言，指中央有實質給他們補助3億元，但目前台中市所得到的回應，恐怕是3000萬，與屏東縣相較，是不是太少。

吳皇昇強調，希望中央對台中市的各項需求，有一個比較好、良好的善意，真正照顧台中市民，盧秀燕出席行政院會才有意義，中央應正視台中市政府的需求。

(中時 )