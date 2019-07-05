鐵路警察局5日指出，今日已向保安警察一、四、五總隊請求支援，包括台北、台中、高雄每天共派遣120人，針對轄內各站區及列車，在重要時段編排雙警巡守勤務，穿著防彈衣與鐵警共同執勤，維護車站及列車安全。

鐵路警察局也呼籲，民眾如遇有突發攻擊行為，請立即退至安全區域及尋找掩蔽物，並以隨身攜帶之背包、雨傘防禦，切勿在現地停留或以手機拍照，另乘客在車廂內，若有發現疑似行為異常或有攻擊行為之人，請注意自身安全，並立即通報列車長及鐵路警察到場處置。

(中時 )