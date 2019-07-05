李承翰案後 120保警加入鐵路雙警巡邏 12:162019/07/05 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 120名保安警察5日起支援鐵警，在車站內採雙警巡邏勤務。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鐵路警察局5日指出，今日已向保安警察一、四、五總隊請求支援，包括台北、台中、高雄每天共派遣120人，針對轄內各站區及列車，在重要時段編排雙警巡守勤務，穿著防彈衣與鐵警共同執勤，維護車站及列車安全。 鐵路警察局也呼籲，民眾如遇有突發攻擊行為，請立即退至安全區域及尋找掩蔽物，並以隨身攜帶之背包、雨傘防禦，切勿在現地停留或以手機拍照，另乘客在車廂內，若有發現疑似行為異常或有攻擊行為之人，請注意自身安全，並立即通報列車長及鐵路警察到場處置。 (中時 ) #安全 #行為 #警察 #攻擊 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 林鄭譴責示威者衝擊立法會 強調追究到底 10:062019/07/02 兩岸 退將、卸任政務官不得赴陸 朝野意見不一 13:202019/07/02 政治 工研院攜手高鐵 助攻軌道產業國產化 12:542019/07/03 財經 退將赴陸參加黨政軍活動 最重剝奪月退俸 13:072019/07/03 政治 警員遭刺死 交長：爭取最高撫卹 11:172019/07/04 生活 僅靠木棍防身 台鐵研議防範措施 11:232019/07/04 生活 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 11:302019/07/04 社會 驚世媳婦虐死97歲公公 無法辨識行為違法無罪 11:472019/07/04 社會 捨身護全車 年輕鐵路警察李承翰殉職 04:102019/07/05 政治要聞 如果死的不是警察？她嘆台鐵悲歌 11:482019/07/05 生活 社會熱門新聞 怒！勇警殉職 屁警竟PO文賀…嘉義鐵路多一個缺網轟爆 - 社會 她20歲搭順風車…淪性奴７年睡棺材 - 社會 拿921搬大體嗆憲哥 網電館長：只有你叫囂 - 社會 勇逮殺警嫌 國防部長將親自表揚正義中士 - 社會 勇警殉職「賀多個缺」 屁警火速遭記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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