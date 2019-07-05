新莊1名20多歲的男子今早因情緒不穩，在家中燃燒衣物，母親見狀後嚇得趕緊報案求救，消防人員到場時火勢雖已撲滅，但卻在現場發現疑似土製汽油彈的物品，目前已將男子強制送醫治療。
今日上午10時許，消防人員獲報新莊瓊林路某社區大樓傳出火警，立即出動5輛救護車、23台消防車到場滅火。
據了解，男子因情緒不穩在家中燃燒衣物，母親起床驚見家中著火，嚇得趕緊報案，所幸火勢並不大，消防人員到場前已由屋主自行撲滅，並無人員傷亡。
消防人員表示，男子疑於家中使用瓶裝不明溶劑點火，燃燒衣服雜物，面積大約1平方公尺，令人驚訝的是，現場更出現塞著一塊布的酒瓶，裡面裝有不明液體，疑似為土製汽油彈。
由於男子精神狀況不穩，目前已將他強制送往台北醫院就醫，詳細事發原因，還待警方進一步調查釐清。
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