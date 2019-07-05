沒想到「可愛」里歐納德遲遲不肯做出決定影響最深的自由球員，竟是他的暴龍隊友丹尼格林！根據達拉斯記者威爾5日報導，丹尼格林自爆目前潛在加盟的球隊分別是湖人、快艇與獨行俠，卻因里歐納德害他沒法太快做出合約協議。

「洛杉磯的兩支球隊正處激烈爭搶我的狀態，他們跟我表達高度興趣，獨行俠也一樣，」丹尼格林說，「我認識獨行俠老闆庫班和總教練卡萊爾很久了，他們跟兩支洛杉磯球隊一樣很堅定想要我加盟，但他們一直都在等待里歐納德。」

「獨行俠是支很好的球隊，有著很棒的重建基礎，他們有健康的波爾金吉斯，東契奇是一顆逐漸升起的新星，這支球隊被很多優秀因素所包圍，」丹尼格林說，「假如我加盟獨行俠，我們應可帶領球隊重新站起，且順利闖進季後賽。」

可是丹尼格林很清楚，當前一切都需等待里歐納德做出最終決定才行，畢竟屆時湖人、快艇兩隊才知道自己剩下多少薪資空間，可以用來爭搶丹尼格林，「現在整個情況變得很有趣，所有球隊都能同時付出耐心等待，這一點很棒。」

(中時電子報)