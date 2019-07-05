2019年MLB全壘打大賽參加名單中沒有大谷翔平的名字，甚至連大谷本人都釋出非常有意願參加，不過聯盟卻忙著說服曾表態「可能永遠不參加的」卓奧特(Mike Trout)，這讓美媒深感這是對大谷的恥辱。

美媒《Yahoo Sports》的記者湯森(Mark Townsend)認為今年的全壘打大賽精彩可期，8名選手都是目前MLB最年輕、聰明的強打者，不過唯獨大谷翔平未獲邀，讓湯森覺得這是錯誤的決定。鑑於大谷去年從日本帶來大量的驚喜，成為眾所矚目的「二刀流」好手，大家都希望他出現在全壘打大賽的名單，但就算大谷本人表示有興趣參賽，卻還是讓大家失望。

湯森認為大谷翔平擁有極佳的揮棒技巧和力量，常常看似毫不費力的擊出令人瞠目結舌的大支全壘打，根本就是為了贏得全壘打大賽而擁有的天分，連卓奧特都看好大谷的怪力有機會一舉拿下冠軍。不過唯一的隱憂就是大谷的健康狀況，去年才剛開完刀，就算今年打擊能力還是頂尖，不過想參賽還得先取得天使球團及醫療團隊的許可。

今年有健康的隱憂，湯森認為那至少要讓大谷翔平在2020年參加全壘打大賽，「如果MLB聰明並致力於發展這個遊戲，那他們應該要提供大谷翔平這個機會，如果大谷下個賽季健康，沒有理由不邀請他。」他想參加、球迷也想看他參加，再加上明年明星賽辦在道奇體育場，和天使主場都坐落在洛杉磯，這樣的條件無法再更理想了，如果明年再看不到大谷，那只能說美國職業棒球大聯盟錯過了一個很大的機會。

(中時電子報)