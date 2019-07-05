台南一中職務宿舍進駐合作計畫基地。(台南市文化局提供)

台南又有新興文創基地！

原台南一中職務宿舍緊鄰台南一中、博愛國小、成功大學，並鄰近市定古蹟原台南廳長官邸、台南知事官邸，台南市文化局自啟動修復廳長官邸以來，便極力爭取周邊職務宿舍群整修活化，歷經與國產署、臺南一中三方產權與管理權協調，最終由市府文化局取得全區管理權限，進行建物整建，未來，修建後的一中基地進駐合作計畫以營運單位招募為核心，全區委由最優申請人統一營運。

修建過程中，發現過度敗壞的違章建築裡呈現出的生活軌跡，饒富興味。雖然文化局與工程團隊必須拆除違建及不堪使用部分，但也保留當時較完好的鐵花窗做為裝飾，未來，修建後的建物群不僅保存往昔美好，也即將展開新的文化使命。

文化局指出，南一中宿舍尺度合宜、不顯龐大，但仍具完整規模足以積蓄發展能量，進駐此地不需財力雄厚，只要有很好的規畫藍圖以及經營管理能力，就有機會以基地為起點，實踐自己及團隊的創意理想。

文化局強調，一中基地進駐合作計畫以營運單位的招募為核心，全區委由最優申請人統一營運，只要是符合《文化創意產業發展法》第三條所定義之文創產業，並符合招租規範的條件範圍內，不限類別與經營形式，都能提出申請。

為鼓勵營運單位投資基地，進駐計畫也釋出優厚租金條件，歡迎有志之士發揮創意與經營實力踴躍投件，一中基地進駐合作計畫鼓勵創意經營，對經營條件不設太多限制，藉以鼓勵文創設計結盟群聚、促進文創設計人才駐市。

文化局也預期基地將與國立成功大學、C-hub成大創意基地、台南一中、廳長官邸、知事官邸等形成後站文創廊帶，串聯前站北門路商圈、台南文化創意產業園區與未來鄰接之ACGT聚場及鄰近的321巷藝術聚落，構成完整文化創意軸線，原南一中職務宿舍這顆文創新星值得各界期待。一中職務宿舍進駐合作計畫基地位於東區育樂街197巷4、6、8、10、10-1至10-5號，詳細資訊可至文化局網站查詢。公告與申請時間自即日起至7月17日截止收件。

(中時 )