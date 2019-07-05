曾經是電競選手的男子張惟勝，利用更換暱稱或以2500元收購他人臉書帳號，在臉書及旋轉拍賣等網路平台，刊登販售球鞋、相機等商品，買家匯款後卻遲遲收不到貨，台北地檢署偵查後，5日依違反洗錢防制法將張起訴。

檢警追查，張惟勝自2017年5月起，利用臉書上暱稱Dan Brossur、羅佑恩、張惟勝、Villy Hans、陳鴻鈞、陳柏毓的假賣家，刊登販賣球鞋、iPhone、魟魚、相機、衣服、空拍機、手錶、血紅龍、鸚鵡等各類商品，實際上都是由張惟勝刊登。

張男為吸引被害人上鉤，商品均以市價7、8折出售，當被害人訂購後，張即向其他遊戲點數賣家購買遊戲點數，然後將遊戲點數賣家提供的匯款帳戶，通知被害人匯款，造成遊戲點數賣家金融帳戶遭凍結的三方手法詐騙，購買商品的被害人匯款後卻遲遲收不到貨。

張男再利用詐騙得來的大量遊戲點數，提升風之谷、CS等線上遊戲的角色或裝備再轉賣獲利。

北檢偵查後確認張男犯行，依違反洗錢防制法提起公訴。

(中時 )