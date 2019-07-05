雲林縣虎尾警分局馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和2人，7月4日晚攔截圍捕可疑人車時，與歹徒衝撞，撞上電桿，造成兩人受傷，警車也嚴重受損。(警方提供 )

雲林縣虎尾警分局馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和2人，7月4日晚攔截圍捕可疑人車時，與歹徒衝撞，造成員警陳政和內出血，雲林縣長張麗善(右)、縣警局長黃勢清(左)到加護病房探視。(警方提供 )

雲林縣虎尾警分局馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和2人，7月4日晚攔截圍捕可疑人車時，與歹徒衝撞，造成員警陳政和內出血，雲林縣長張麗善(左二)、縣警局長黃勢清(左一)到加護病房探視，也向家號屬致意。(警方提供 )

又見警值勤被嫌犯攻擊受傷！雲林縣警察局虎尾分局馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和2人，7月4日晚攔截圍捕可疑人車時，與歹徒衝撞，造成兩人受傷，其中陳員腸破裂內出血，傷勢嚴重，經一夜開刀搶救，生命終於趨於穩定。

虎尾警分局長郝心誠指出，該分局大屯派出所警員鄭茂志與劉家瑋2人巡邏行經虎尾鎮雲94與95道路，發現一輛車輛偏離車道行駛，直覺有異，即示意該車停車受檢，但該車竟拒檢逃逸，於是通報線上警力支援攔截圍捕。吳坤敏與陳政和2人接獲通報加入圍捕，但顏姓嫌犯駕車碰撞，因而失控撞擊路旁電桿，導致吳挫傷，陳挫傷、腸破裂內出血，幸經一整夜搶救，2人目前狀態已趨穩定，但陳仍在加護病房觀察中。

警方在顏姓嫌犯車上搜出0.64公克k他命，酒測值0.32毫克，被依毒品、公共危險、妨害公務等罪嫌移請臺灣雲林地訪檢察署偵辦。

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(中時 )