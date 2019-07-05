光芒5日演出9局下半大反攻，他們攻破了洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)的防線，將比數縮小至1分差。這時查普曼老毛病又犯，暴投被跑回追平分，光芒將戰線拉到延長賽。沒想到洋基第10局就馬上打回5分，後繼無力的光芒還是飲恨，洋基以8-4獲勝，在雙方4連戰拔得頭籌。

9局下半，洋基3比1領先，查普曼登板以為穩了，但他今日偏偏就很不穩。先是連續4顆壞球保送1人，再以連續3顆好球三振1人，接著溫鐸(Joey Wendle)一支二壘打敲回追平分。這時查普曼暴投讓溫鐸跑到三壘，然後再暴投讓溫鐸回本壘，比數追平！

查普曼不斷暴投，洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)雖戴著面罩，但也能看到他臉色鐵青。終於壘上都沒人了，查普曼居然又連續被敲安弄成滿壘，光芒差一點就能反敗為勝，但查普曼仍設法以三振守住。

10局上換成光芒投手不穩了，洋基連續保送安打得分，憤怒的桑契斯更是敲了一發超大號3分炮，把領先擴大到5分。10局下半洋基換掉查普曼，再被打了1分之後又換投，驚險結束比賽。查普曼撿到勝投，他本季砸鍋3次總計2勝1敗，自責分率略升至1.85。

(中時電子報)