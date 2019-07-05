長榮航空空服員罷工16天，勞資協商在7月2日協商達成兩點共識後，再度回到僵局，交通部長林佳龍今說出重話，指航空公司發生罷工且處置不當，將進行檢討，可能影響航權、航線分配。航空界人士認為，目前資方從法律層面站得住腳，加上航權分配並不單純，政府此時的宣示成分較大。

桃園市空服員職業工會希望長榮航空給出下次協商時間，但長榮表態「雙方共識接近時再來談」。長榮證實今天不排除與勞方見面協商，希望大家能獲得共識，讓罷工落幕，同時希望工會加速發放三寶，先讓有意願上班的空服員先回公司值勤。

勞資協商卡關，繼昨日勞動部放話，合法罷工期間，公私立就業服務機構都不得推介求職人到該事業單位工作，今日林佳龍也說出重話，指這場罷工拖得越久，對勞資傷害越大，也影響到政府未來航線、航權的檢討，他提醒長榮航空，現在不只是公司內部的勞資問題，還影響一般旅客與公眾權益，如果航空公司有很高機率發生罷工，且處置不妥當的話，就會進行檢討。

航空界高層分析，政府分出去的航權不太可能收回來，而航權分配要檢視航空公司的安全、服務、配合度等，第一名當然對爭取明年度的增班或新開航線有優勢，但現在也沒多少新航線、新航點了，況且國內就長榮、華航兩家航空公司最大，兩航今年各發生一次罷工，真要評比起來也是一起扣分。

開南大學空運管理系副教授盧衍良則認為，依據國際航權分配及包機審查綱要，民航局初審業者之申請營運案時，分為政策面及技術面項目評估，政策面佔50％，交通部基於公共利益之確保的立場，林佳龍所言有其依據。

不過對於罷工事件之處理疏漏與否，以目前情況發展，長榮航空在法制層面並無明顯違失之處，反而在工會端的訴求上不斷變更，罷工合法性上站不穩，既然資方目前都是守法狀態，部長今天看來比較像是政策性的宣示，民航局如何認定長榮在勞資爭議處理得不好，後續還很難說。

(中時 )