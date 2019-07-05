台中市長盧秀燕不再當「乖乖牌」，以不出席行政院會，表達行政院對台中市補助小大眼的不滿，引發政壇關注，盧秀燕5日中午在臉書發文表示，四年前訂定的《生煤管制條例》要求中火確實減煤以維護中部地區民眾健康等權益，都被杯葛拖延，其他補助也遭打折，向中央高分貝喊話「我們仍然在等待中央釋出善意，公平對待台中市民·····」。

盧秀燕今日中午在她的臉書粉絲專頁發文表示，「自上任以來，中央的行政院會除了因為台中市議會備詢及主持演習外，都會排除萬難親自出席，為的就是要替台中市民發聲，並爭取應有的補助和建設」。

她強調，台中市一再向中央伸出友誼的手，希望中央政府正視台中未來長遠的發展，和地方建立夥伴關係，這一點，她燕始終堅持相信，也努力在做。

「開會要有意義和價值！」盧秀燕表示，她成為蘇院長口中稱讚出席率最高的地方首長，但在上任半年來，向行政院及各部會請求的多項補助需求案；以及根據四年前訂定的《生煤管制條例》，要求中火確實減煤以維護中部地區民眾健康等權益，都被杯葛拖延，沒有得到中央善意的回應。

盧秀燕說，出席院會未獲解決問題的效益，市民也會問，「市長，妳舟車勞頓花時間去參加這個行禮如儀的行政院會，有什麼意義？」最後則向中央溫情喊話「我們仍然在等待中央釋出善意，公平對待台中市民·····」

她也在文中特別標註，「秀燕會持續拚市政、台中我們站在一起」，向市民報告她不出席行政院會的原因，為了爭取台中市權益與建設，盧秀燕硬起來，希望中央不要讓台中人失望。

(中時 )