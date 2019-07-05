2019年中職選秀會落幕，在味全龍加盟的效應下，吸引145位各路好手報名，最後共有63位選手被5支球團挑中，但同時落選人數也高達82人，都是歷年新高。但除了透過正常選秀加盟中職之外，就算選手不幸成為「遺珠之憾」，也有機會靠自主培訓登上中職舞台。

若參加選秀未受到球團青睞，還是能透過「自主培訓」讓落選球員有另一個打職棒的管道，例如統一獅林祖傑、莊竣凱；Lamigo桃猿游朝惟、潘耀傑；中信兄弟廖乙忠及楊子亦等人，曾在選秀會上不幸落選，但和球團簽下自主培訓合約，如今有不少選手在中職舞台一展身手。

富邦悍將游霆崴，中職選秀落選後靠自主培訓挑戰中職舞台。（鄧心瑜攝）

富邦悍將投手張竣龍及游霆崴都是在選秀會上落選，之後靠自主培訓在中職繳出亮眼成績。游霆崴表示當年在落選時心情非常複雜和低落，得知能以另一種管道加入職棒後，真的十分開心也很珍惜機會，他表示，「落選沒有關係，但一定不要放棄自己，因為努力一定會呈現在成績上面，成績好一定會有人找上門。」

富邦悍將張竣龍，中職選秀落選後靠自主培訓挑戰中職舞台。（鄧心瑜攝）

而張竣龍在日本獨立聯盟打拼2年後，沒有參加測試會，而是透過球團推薦報名選秀，因此中職球團對他不甚了解，在該年成為遺珠。不過落選後隔2天就接到球探沈鈺傑的電話，詢問自主培訓的意願，「我當時二話不說馬上答應，『好啊，什麼時候報到？』很積極想要盡快加入。」張竣龍認為堅持做對的事，並且保持信心、持續練習，準備好自己，沒做好準備別人不會要。

兩位投手今年在富邦悍將展露頭角，也成為球團自主培訓簽約仍能找到璞玉的最佳證明。

(中時電子報)