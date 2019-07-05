70歲藝人李炳輝22年前以一曲《流浪到淡水》走紅，近年來他收入不穩定，今年5月才宣告考上新北街頭藝人證照，能順利在淡水漁人碼頭唱代表作。今(5日)媒體報導，李炳輝上月二度中風，在市場倒下後緊急送醫，又因神智不清楚，一度大鬧急診室不肯配合，還痛罵老婆許雅惠「惡毒的女人」，令許雅惠也很無奈。

李炳輝10多年曾中風，影響手指彈奏樂器靈敏度，身體狀況也越來越差，近年僅仰賴零星商演、街頭表演及老人年金苦撐度日，生活艱困。今據《ETtoday星光雲》報導，上月19日妻子許雅惠接到電話，才知道李炳輝在市場倒下，送往急診室後，李炳輝突然暴怒，不只自己扯掉點滴針頭，還踹機器，痛批太太沒經他同意就把他送到醫院，揚言要燒醫院，讓在場眾人都嚇呆。

然許雅惠表示，目前李炳輝狀況已經回穩，最快下月就能出院，問她後來是否有聽到李炳輝說抱歉？她表示自己平時在家也常遇到這種情況，要等她真的動怒李炳輝才知道做錯事，至於這次入院的醫藥費，會由台灣生命優質協會支出幫忙，《自由時報》則報導，紀寶如受訪透露，李炳輝目前說話、唱歌都可以，就是走路不方便，之後需要繼續復健。

(中時電子報)