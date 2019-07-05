以在綜藝節目扮醜爆紅的藝人如花，已淡出演藝圈多年，近日她上中天「麻辣天后傳」時透露，現在轉戰野台秀，雖然退出演藝圈，但月收入穩定，談到感情生活，如花自爆「很多人追」！

久未露面的如花，4日受邀上「麻辣天后傳」時坦言，過去當紅時期一個月最多可賺50萬，這幾年活動場次減少了，收入多少有受影響，但仍有2、30萬，她說賺到的錢全都存起來，也希望未來的另一半經濟要獨立。

被問到感情生活，如花透露同時有很多人追，但都沒遇到喜歡的人，所以至今仍單身，她還說自己喜歡外表乾乾淨淨的小鮮肉，不留鬍子最好，理想型是孫協志。

如花受訪時指出，幾年前在朋友介紹下認識一名男性友人，對方誤認為如花對他有意思，時不時會伸手摸她，讓她非常困擾，最後只好鼓起勇氣告訴對方「你不是我的菜」，不料男方大受打擊，最後還因此得了憂鬱症。如花說，追她的人年紀都偏大，因為過去曾在感情中受過傷，所以對於現在的生活很滿足。

(中時電子報)