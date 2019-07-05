不耐郭台銘長達一小時的致詞，台下半數鄉親提早離場。（袁庭堯攝）

國民黨初選後選人郭台銘5日上午在岡山舉辦「郭懂高雄經濟論壇 - 相信郭台銘打世界盃！賺世界財！」座談會，吸引1500名鄉親到場支持。郭台銘炮打國內工業用地價格太高，也開出農漁年金由國家支付、職棒簽賭合法化的支票。面對郭台銘長達一小時的政見發表，台下鄉親似乎不太買帳，活動結束前紛紛離席，僅剩下一半的人數。

郭台銘此場座談會舉辦地點與前立法院長王金平舉辦「三山之友」造勢場地相同，人氣相當。高雄市副議長陸淑美親自主持，義联集團創辦人林義守也現身力挺。林義守表示，和郭台銘私交20多年，今日出席純粹友情力挺，與政治無關。

座談會開始，中小企業人士丶農漁民代表紛紛上台表達意見，郭台銘接著回應並提出看法與對應政見，營造「與基層對談」的態勢。不過郭台銘長達一小時的致詞，內容多涉及高科技產業經營心得，台下鄉親似乎聽不太懂，以至於活動尚未接近尾聲，台下聽眾陸續離席，台下座位席已空出一大半，甚至有團體先行搭乘遊覽車離去。

提及收購台灣職棒球隊議題，郭台銘表示，早上與棒球協會理事吳志揚商談，要安排日本職棒協會來台與台灣職棒結盟，未來可在台日雙邊開打交流。此外，他期盼棒球運動導入5G及AI的技術，提升實況轉播的可看性。郭台銘更喊出「職棒簽賭合法、法制化」的口號，希望避免打假球也提升職棒的可看性。

(中時 )