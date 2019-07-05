資深財經記者曾建華於7月1日至3日在東森財經台晚間播出「這！不是新聞」政論節目中，連續3日引用或解讀諸多錯誤資料，誤導社會大眾，長榮航空僅挑選其中較為嚴重的四大項進行澄清，對於曾記者的言論影響長榮航空，以及大股東長榮海運及長榮國際的商譽，不排除提告。

第一、曾記者質疑長榮航空近三年營收增加，勞動成本（用人成本）卻下降。

長榮航解釋，近年來因為新機持續引進、運能擴大，營收成長實屬正常，但是營運成本也會相對增加，在公司每年有穩定獲利下，近4年每位員工共調薪8,000~9,000元/月，並且連續4年發放4個月年終獎金。而且依長榮航空年報數字來看，2015-2018每年的用人成本是逐年增加的，因此單就勞動成本占營收比重來比較，是完全失真的數字。

例如2018年最大項的燃油成本就增加將近90億，因此才壓縮用人成本的占比由2017年的16％變為15％，但2018用人成本的金額，實際上比2017增加了約8億，因此曾記者以此占比數據質疑長榮航空勞動成本逐年下降，根本完全與事實相悖離，實屬荒謬。

第二、曾記者於節目中指控，6月6日桃空職工罷工投票開票前一日，以及6月20日下午突襲式罷工當天放空長榮航空股票的是長榮航空的大股東長榮海運及長榮國際。

經查長榮海運與長榮國際在前述2個日期根本沒有買賣長榮航空的股票，且大股東的交易皆要申報並須在公開資訊觀測站揭露。曾記者為財經資深媒體人，未經查證就做出此種不實指控，其心可議。

第三、曾記者於節目中指稱公司過去三年「解雇300名空服員」。長榮航反駁，公司前幾年依機隊及營運規模擴增需求，在2016年大舉招募1,200名空服員，2017年則招募600名，已將人力規劃至2019年，但因近年來空服員離職率偏低，因此2018年未進行招募，年報中2018年空服員人數較2017年減少228人是因為離職等自然流失之原因。

長榮航空近3年空服員每月平均飛時逐年下降，2016年為80.3小時，2017年為74.7小時，2018降至71.5小時，足見空服員飛行勞務提供時數逐年減少。曾記者僅看到2018年之年報數字就指控公司解雇300名空服員，且不論資遣或大量解僱時必須向桃園市政府勞動局通報，曾姓記者在未向主管機關查證之前提下，做出不實言論，以訛傳訛，令人不敢苟同。

第四、曾記者所稱長榮航空提早公布航班取消訊息是施壓空服員，暗指先前王浩宇議員的觀點是對的，才會優先取消供過於求的台港航線及成本較高的長程航線，亦即公司遇罷工可能會更賺錢。

長榮航澄清，截至目前為止長榮航的營收損失已超過26億，且罷工行動發生後，長榮的航班安排皆是以輸運旅客為最大考量，盡可能維持最大的運能，提早公布航班取消的訊息是為了讓旅客可以預先安排行程，並依陸續回來執勤的空服員人數安排加班機，目前運能已回升到7成。長榮航指出，曾記者的的臆測，讓人不可思議。

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