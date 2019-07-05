20歲吳姓男子4日下午5時許在象鼻岩外海潛水失蹤，警消、海岸巡隊出動陸海空協尋中。（張穎齊翻攝）

20歲吳姓男子4日下午5時許在象鼻岩外海潛水失蹤，有網友踢爆，其實是3名自潛教練帶4名學員船潛，其中帶隊還是「台灣第一深的自潛教練」。（翻攝自臉書靠北潛水）

7名潛水客昨（4）日前往新北市瑞芳區象鼻岩外海0.4海浬處潛水，1女6男自行攜帶潛水裝備，下午5時許潛完後，卻只有1女5男上岸，其中1名20歲的吳姓男學員失蹤，警消、海岸巡出動陸海空協尋。但有網友踢爆，其實是3名自潛教練帶4名學員「船潛」，其中帶隊還是人稱「台灣第一深的自潛教練！」

昨日下午有1女6男在深澳漁港外、象鼻岩沿海潛水，但下午5時許1女5男上岸後，卻發現獨獨少了吳男，現場有民眾指出，他們一行人都有不錯的潛水技術，但可能是各潛各的，不知為何吳男沒浮上來。

警消、海岸巡隊獲報後，除通知漁業電台廣播協尋，空勤直升機也於海面上搜尋中，消防人員於岸邊、水面上及水下搜尋，直至今（5）日仍持續進行陸海空搜救行動。而吳男的家屬獲報後也到場，甚至前往廟宇拜拜，其中吳男平安歸來。

怎料，今日上午有網友昨日晚間10時許在臉書「靠北潛水」爆料，並於今日上午8時許刊出「關於深澳潛水失蹤事件，本來以為跟著教練一定很安全，一行7人，有3名自潛教練在現場，其中帶領的的，還是台灣第一深的自潛教練，出事以後，還不要大家說出去。」

原PO指出，真相是有4名學生和3名教練一起船潛的活動，大家不敢說，這個活動其實是有教練在現場，是潛店帶的船潛活動，回程少了一名潛伴，一開始也不敢報案，他們找了一陣子才報案，也不敢吐實或和朋友說這件事。文末還向吳男喊話說「真的希望你能快點回來 ，再一起回來潛水吧！」

對此，岸巡隊表示，看裝備有可能是教練帶學員去潛水，但因為沒有細細追問，所以不太清楚，目前各單位仍持續搜救中。

(中時 )