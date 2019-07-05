前國民黨主席洪秀柱5日率團前往杭州，出席第2屆海峽兩岸青年發展論壇，她在桃園機場受訪時表示，希望總統初選結束後，黨內同志能放下歧見，團結一致重返執政。

國民黨總統初選「黨內互打」狀況激烈，洪秀柱表示，競爭是好事，不過競爭過後要如何整合才是重點，尤其是各陣營支持者高喊非誰不投，萬一最後出線的候選人不如己意，那選票不但會平白流失，還會讓民進黨撿到便宜，為了重回執政，洪秀柱呼籲黨內同志，初選結束後大家務必團結整合，「非藍不投、見藍就投！」

至於大陸國台辦主任劉結一日前表示，已和洪秀柱、郁慕明及高金素梅等台灣政治人物達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識，對此洪秀柱表示，根據中華民國憲法未來統一是必然的道路，不過現今藍綠政治人物為反而反，有人不承認九二共識，也有人拒絕一國兩制，但是反對之餘卻都拿不出積極的論述，或是有效的對策。

洪秀柱抨擊蔡英文政府不重視憲法，如果綠營認為中華民國主權僅及於台澎金馬而不含大陸，那何不仗著國會多數優勢直接修憲？洪秀柱痛批，那些有外國護照的人，搧風點火後一走了之，但是台獨慘痛的代價及後果將由全民承擔。

對於許多人不認同她的政治立場，甚至扣上紅帽子，洪秀柱強調她並不在乎，她只說真話，真正為百姓及下一代著想。

(中時 )