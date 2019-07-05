早前瑞典法庭拒絕將被大陸通緝的中儲糧集團前高層喬建軍移交到中國受審，並將其釋放。但瑞典此後又應美國要求，再次逮捕喬建軍，準備將其引渡美國。大陸駐瑞典大使桂從友日前約見瑞典外交部國務秘書薛德，強調喬建軍是中國人民最為痛恨的大貪汙犯，是國際刑警組織的紅色通緝犯，希望瑞方儘早同意將喬建軍引渡回大陸。

喬建軍是河南商水人，化名李峰，曾任中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任，2011年攜贓款3億多元人民幣潛逃至美國，後被列入紅色通緝令，在100人的名單中位列第三。2015年，中共通過國際刑警組織發布「紅通令」，作為當局打擊公職人員腐敗的「天網」海外反腐行動的一部分。

瑞典在2018年6月25日拘捕了喬建軍，瑞典「根據中國的引渡要求將喬建軍案進入引渡程序」。不過，中國和瑞典之間並無簽訂引渡條約。喬建軍上月被瑞典方面釋放。喬的律師里立亞（Henrik Olsson Lilja ）說，法庭初步決定不引渡喬建軍回大陸。這位律師說，早前香港發生的大規模反《逃犯條例》的大遊行和示威，對瑞典方面的相關決定產生了影響。

桂從友3日接受《瑞典日報》採訪說，此事是「另世人瞠目結舌的怪事」。喬建軍是一個全中國人民都痛恨的大貪污犯，涉嫌貪污2億多元人民幣，這都是大陸農民的辛苦錢、賣糧食的血汗錢，但日前瑞典居然把這個大貪污犯放了。

桂從友稱，5年來，已有近6000名犯罪嫌疑人從美歐等120多國被引渡、遣返回中國，或主動回國投案自首，中國職能部門都對這些人依法公正處理，沒有一人受到所謂的酷刑或死刑。中方希望瑞典最高法院主持正義公道，瑞典不要成為腐敗犯罪分子的庇護者和避罪天堂。

據了解，雖然喬建軍此前被釋放，但之後再次被捕，但不是應中國引渡要求，而是應美國要求而實施逮捕。美國指控喬建軍涉嫌洗黑錢及移民欺詐等罪。

2015年3月，喬建軍和前妻趙世蘭因為涉嫌移民欺詐、洗黑錢等罪名，被美國加州聯邦檢察官正式起訴。同月，趙世蘭在美國被捕。但喬建軍2012年就已逃離美國。

在2017年初，美方以移民詐欺、轉移盜竊資金的罪名對趙世蘭提出指控，作為認罪交換，趙交出了在洛杉磯價值2800萬美元的資產，包括一家超市、一間酒店、一座公寓樓和一塊空地，另外，還包括她在紐約和西雅圖擁有的房地產。

(中時 )