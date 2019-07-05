國民黨前天舉辦最後一場「國政願景電視發表會」，由於5位參選人都明白表示擁核或要重啟核四，台灣環保聯盟今（5）日表示遺憾！並呼籲民眾支持「廢核．再生」公投，在9月底達到30萬人的門檻，實現能源轉型。

環盟秘書長潘翰聲批評國民黨總統參選人的能源政策不及格，主張重啟核四者「死當」，郭台銘、朱立倫提到節能減碳、智慧電網、儲能等能源轉型的基礎工作，還可「補考」。

鹽寮反核自救會理事長楊木火表示，核四在貢寮建廠後家鄉原本美麗的風光都不見了；且核四興建多年又封存太久，如果重啟運轉風險很高。他聲稱，如果有候選人把重啟核四列入政見，一定會向法院提告。

楊木火說，核能先進國家法國2013年曾做了一項研究，如果日本福島核災發生在其法國，恐將造成5800億美元的損失。台電也應該做類似的研究，讓國人知道核災的可怕。

野薑花公民協會理事長陳雪梨也說，台電網頁上提到核能發電每度只要1.1元，比燃煤還便宜很多。事實上，若加入核廢料處理、貯存、管理等後端成本，絕對不止這樣，台電有責任把電價結構說清楚，以免誤導民眾。

環保聯盟創會會長施信民說，朱立倫提到「核盡其用」，核一廠去年底開始除役，機組早已不再運轉。接下來核二、核三廠也將在2023至25年陸續除役，進入非核家園，這不就是核盡其用？除役時間到了就該停止運轉，不能無限期使用下去。

環保聯盟會長劉志堅則說，去年公投第16案通過，只是移除《電業法》中「2025年目標年」字樣，並沒有「以核養綠」這4字。且非核家園的依據是《環境基本法》第23條，這是在民進黨首次執政時通過，當時藍營在立法院佔多數，也沒有異議。

環保團體認為，核能不是綠能，從鈾礦開採、提煉到核廢料處理都會排碳，不能與再生能源混為一談。要談「以核養綠」也可以，就是到2025年核電完全除役，綠能佔比達20％，這就是最理想以核養綠狀態。

(中時 )