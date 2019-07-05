北市內湖區張姓男子去年10月酒後與一名外籍男子起糾紛，老外進入連鎖速食店內求助店員報警。派出所唐姓員警到場後要張出示證件，反遭酒醉男出手揮落眼鏡受傷，又遭辱罵髒話和5字經，士林地院審結，依對公務員依法執行職務時，施強暴，判處拘役50日，當場侮辱部分，處罰3000元，緩刑2年，並向公庫支付新台幣2萬元，可上訴。

去年10月20日晚間，張姓男子與外籍男子不小心發生擦撞，他怒不可遏，一直從追進速食店內，店員見狀立刻報警。轄區派出所唐姓等4名員警到場，但張卻不肯配合員警向他索閱證件，攻擊、辱罵員警。

張開庭辯稱，他拒絕員警盤查證件，要求到店外抽菸，舉手時不小心揮落員警眼鏡，並非故意攻擊。遭員警帶上警車時，連罵「幹」等語，只是單純宣洩情緒，反而是員警故意挑釁，要他「再罵一遍」，才會激憤回應。

根據速食店內的民眾證稱，張姓男子明顯就醉，在店內大聲喧嘩，員警依法盤查並予以管束，但張男不肯聽從員警勸告。法官認為台灣公權力向來不彰，原因就是部分民眾「輕忽玩法」的心態，遭到管束還不知反省，又再出言辱罵員警，藐視警員代表的公權力。

張上警車時，連續口稱「幹」等語，員警詢問：「你罵誰」，張明確答稱：「我罵你」。法官認為，雙方剛發生肢體衝突，對話是張男主動說出口，看不出是員警挑釁，更不是辯護人所稱的口頭禪，而員警事後已經原諒張男的行為，並撤回告訴，但為了避免張再犯，予以緩刑2年，並向公庫繳交2萬元。

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(中時 )