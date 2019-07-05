指考考完了，但因為考試分發名額被個人申請等大幅搶走，讓學子們充滿焦慮！國教行動聯盟5日舉行記者會表示，個人申請原意是要經由審查及面試，看到「考試考不出來的能力」；但是現在個人申請名額愈來愈多，變相成為用錢堆出來的、學習歷程的「軍備競賽」。國教行動聯盟呼籲，各校系考試分發名額應訂定下限30％為原則，全國達到50％，以遏止「教育資本主義」的猖獗。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，有學校花錢請外師教學，有學生參加國內外比賽、課程、檢定等，以包裝個人申請備審資料；此外模擬面試、交通費、住宿費，或是頂大開設先修班等，在在都要家長花錢花心力，結果是弱勢家庭更弱勢，還讓高三學習不完整。王立昇以自己小孩為例，高三時都在複習高一、高二課程，老師和校方無奈表示，八成學生沒在聽高三課程，王立昇只好把小孩送去補習班讀高三物理、化學。

國教盟點名考試分發名額低於10％的前端大學校系，中正大學財經法律系、政治系、通訊工程系都只有1個名額，占全體招生名額2％；交大電機工程學系考試分發名額僅10名，占比4％；中央大學資訊工程系考試分發名額也只有6％。

國教盟引述一個統計數據表示，申請入學比率最高的第二類組前10校系，每少收一位指考生，考試分發最低錄取分數可提升約0.4分，因此有學校甚至用「少收指考生」來衝高最低錄取分數，提高校系排名。例如台師大物理系（公費）104學年度錄取指考生1名，當年即躍升為考試分發第二類組第二志願校系。

招聯會表示，各入學管道的招生名額不屬於招聯會業務，而是各大學直接申報教育部審核。不過對於多元入學公平性，沒有證據顯示申請入學不利於弱勢學生，認為指考分發更有利於弱勢學生是一種誤解，招聯會曾統計100至103年4個年度，發現來自低收入及中低收入家庭的學生比例，在申請入學與指考分發兩個管道幾乎相同。

(旺報 )