長榮航空罷工空服員苦行隊伍5日持續步行前往總統府，蔡英文總統5日在桃園參加桃園市八德區視察捷運三鶯延伸八德段LB14站工程進度時指出，持續關注這件事，希望罷工的事件能盡早落幕，剩下來的有一些事情，也希望雙方能理性坐下來把它做一個完整的溝通跟解決，同時也要呼籲航空公司對於員工抱持一個珍惜、疼愛的心情，來處理最後一個階段應該要處理的事。

罷工僵持16天！ 空服步行27公里赴總統府陳情

(中時 )