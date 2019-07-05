罷工苦行進行中 蔡英文：珍惜空服員 13:442019/07/05 中時 呂筱蟬 、 吳梓鍹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統指出長榮應珍惜空服員。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空罷工空服員苦行隊伍5日持續步行前往總統府，蔡英文總統5日在桃園參加桃園市八德區視察捷運三鶯延伸八德段LB14站工程進度時指出，持續關注這件事，希望罷工的事件能盡早落幕，剩下來的有一些事情，也希望雙方能理性坐下來把它做一個完整的溝通跟解決，同時也要呼籲航空公司對於員工抱持一個珍惜、疼愛的心情，來處理最後一個階段應該要處理的事。 罷工僵持16天！ 空服步行27公里赴總統府陳情 (中時 ) #罷工 #長榮 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 《航運股》長榮航駁「秋後算帳」，勞資雙方明再協商 16:142019/07/01 財經 停發年終不調薪非秋後算帳 長榮：罷工前早公告 16:362019/07/01 生活 不只秋後算帳！長榮團體協約草案中驚見罷工預告期 18:112019/07/01 生活 旅行業因罷工損18億 林佳龍籲訂預告期 11:512019/07/02 生活 罷工13天 交長盼無論如何今達共識 12:022019/07/02 生活 勞動基金：妥適處理長榮勞資關係 14:472019/07/02 生活 長榮重回協商 團體協約無進展 15:012019/07/02 生活 長榮勞資協商2度中斷 空轉5小時 17:312019/07/02 生活 玩真的！長榮本周招募200名空服員 18:282019/07/02 生活 長榮勞資密商 第三度協商時間未定 00:142019/07/04 生活 生活熱門新聞 900空服想回長榮？一封公開信曝大絕招 - 生活 每天吃蛋配茶 醫學博士：效果驚人 - 生活 林佳龍怒了！祭這招要長榮儘快處理罷工 - 生活 雨炸南台灣！下週颱風動向 專家這麼說 - 生活 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。