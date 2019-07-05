空服員於上午5時許出發，於中午12時許抵達新北市板橋區。（葉書宏攝）

空服員於上午5時許出發，於中午12時許抵達新北市板橋區。（葉書宏攝）

空服員於上午5時許出發，於中午12時許抵達新北市板橋區。（葉書宏攝）

空服員於上午5時許出發，於中午12時許抵達新北市板橋區。（葉書宏攝）

空服員家屬在板橋高舉「爸爸媽媽為你們加油」標語支持。（實習記者陳志綸攝）

長榮空服員罷工邁入第16天，桃園市空服員職業工會今（5日）發起桃園苦行到總統府活動，要向總統蔡英文陳情。空服員於上午5時許出發，於中午12時許抵達新北市板橋區，空服員代表表示，一路上很多不認識的人給予支持，「台灣還是非常熱情、善良的社會。」

空服員代表表示，目前大約已走了三分之二的路程，雖然很累但心情是非常高興的，一路上有非常多朋友給予打氣，其中不乏有不認識的路人，原來台灣還是非常熱情、善良的社會，接下來會繼續走下去。另外，還有空服員家屬在板橋高舉「爸爸媽媽為你們加油」標語支持，家屬直呼「要加油！」

路徑從長榮航空出發，行經新南路1段、2段、春日路、三民路2段、1段、長壽路、萬壽路2段、1段、新北市中正路、大漢橋、民生路3段、2段、萬板路、萬板大橋、艋舺大道、中華路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路最後抵達凱道。

罷工僵持16天！ 空服步行27公里赴總統府陳情

(中時 )