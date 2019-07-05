台中市政府與中興大學將於11月15、16日舉行「2019台中學國際研討會」。（張妍溱翻攝）

台中市政府與中興大學將於11月15、16日舉行「2019台中學國際研討會」，主辦單位宣布，論文徵稿即日起至10日止；另「學生繪畫競賽」投稿至9月15日，開放國小至高中學生參加；今年有麗寶樂園雙園護照、探索世界年卡等大獎，1年內不限次數暢遊樂園。

論文徵稿以台中在地化MIT主軸，為行銷台中（Marketing）、創新台中（Innovation）、轉型台中（Transformation）；各領域專家學者共同集思廣益、踴躍投稿，為台中區域發展及地方轉型提出建言，打造宜居城市。

論文採「前瞻台中、心情融合、人情共榮、人心交會」4大構面，論文子題為「地方創生與共榮社會、區域治理與城市發展、人文歷史與地方實踐、經濟產業與環境保育」。針對台中人口老化及少子女化、城鄉差距區域整合之困難、公民認同素養不足、產業與生態間之動態平衡點等投稿。

為激發年輕學子對台中這塊土地的認同感，「學生繪畫競賽」以「台中人、台中心、台中情」，結合12年國教核心素養的公民社會參與及溝通互動內涵，鼓勵年輕學子透過競賽發揮創意及想像力，畫出心目中的大台中。

(中時 )