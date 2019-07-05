67歲周先生，20年來經常有火燒心、胸骨後疼痛及間歇性吞嚥困難等症狀，長期使用氫離子阻斷劑等胃食道逆流治療藥物卻無明顯改善。近年來吃飯或喝水時經常有食物卡在食道中的感覺，並伴隨嘔吐情形，因進食困難體重在近幾個月快速下降十餘公斤，至北榮就醫進一步檢查，確診為食道遲緩不能症。

北榮內視鏡診斷與治療中心盧俊良主任表示，周先生經上消化道內視鏡檢查，發現食道大幅彎曲擴張，並且充滿未消化的食物，後又用食道鋇劑攝影觀察到食道S型彎曲與鳥嘴型表現，吞入的顯影劑停留在食道無法進入胃部。再進一步接受新一代高解析度食道動力學檢查，發現食道收縮蠕動功能喪失合併下食道括約肌壓力增加，確診為食道遲緩不能症第一型；經接受經口內視鏡下食道括約肌切開術（POEM）後，第二天即恢復進食且無吞嚥困難症狀，一個月後體重回升十公斤，順利解決了十多年來的困擾。

盧俊良指出，食道遲緩不能症是一種少見的食道蠕動功能異常疾病，其病因不明，可能與病毒感染相關。致病機轉為食道肌肉收縮功能喪失與下食道括約肌放鬆失能。初期症狀為偶有逆流，經過數個月至數年逐漸進展為吞嚥困難與胸痛，嚴重時則會進食後嘔吐並伴隨體重減輕等情形。因進食狀況異常，病人逐漸減少對外的社交活動，嚴重影響生活品質，這類疾病臨床症狀變化速度慢且類似胃食道逆流，經常造成誤診需要進行一系列完整的檢查方能確診。

盧俊良表示，食道遲緩不能症的治療，傳統以內視鏡氣球擴張術、腹腔鏡Heller氏食道括約肌切開術為主，其中經口內視鏡下食道括約肌切開術(Per-Oral Endoscopic Myotomy, POEM)，是近十年來新發展的一種微創內視鏡手術。其具有無體外傷口、術後恢復快速及安全性優於傳統治療等優點。北榮近幾年來已為多位病友進行此一新內視鏡治療術，病友術後症狀皆緩解且恢復正常社交生活。

(中時 )