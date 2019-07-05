有關本校研議「教學單位教師人事經費分配案」，擬就教學單位人事經費的分配應考量該單位貢獻度及資源使用度，來制定系所教師員額計算辦法，引起關注討論。

政治大學今（5）日由主任秘書何賴傑出面表示，「教學單位教師人事經費分配案」研議，是要將教學單位人事經費的分配，考量該單位貢獻度及資源使用度，作為制定系所教師員額計算辦法，目前大學一直缺乏一套師資員額的系所分配標準。

各系所搶名額已是各校行之有年的老問題，政大指出，「師資員額分配標準」建立的構想是政大校長郭明政提出，是希望透過量化指標，建立明確的標準，目前還處於討論階段。

該項師資員額分配標準，政大表示，目前討論的指標包括「貢獻度」為學雜費收入、研究費用收入，學雜費則依學士生或碩博生，有不同加權計分；「資源使用」則包括系所人事行政費用、軟硬體支出等，不過實際細項項目前仍在由政大校務研究辦公室研擬提交主管會議討論。

何賴傑表示，對於此案引起規模小、或比較不熱門科系恐有關掉系所的疑慮，事實上系所的存廢並非學校就能決定、需報教育部核定；同時此案除了量化指標在主管會議中不斷討論修正，還會有質化的指標亦納入考量，包括系所對社會的貢獻度等。

(工商 )