國教行動聯盟5日呼籲，各校系考試分發名額應訂定下限30％為原則，以遏止「教育資本主義」的猖獗。對此博幼社會福利基金會執行長陳良枝表示，博幼輔導偏鄉學生十幾年下來發現，弱勢學生的學習意願低落，和家長教育程度不高、家庭經濟環境不佳有很大關係，因此不該再讓申請入學制度增加階級落差。

陳良枝表示，備審資料是偏鄉孩子最弱環節，他們跟外界連結少、口語表達較差，家長能給予的資源也少；此外很多離島孩子根本不敢申請台灣本島的科系，因為要個人申請需要住宿費、交通費。

陳良枝說，高三下學期整個班上只有三成學生在上課，也聽過理工科學生升上大學還要補習，這些都需要家長經濟支持，某部分又增強了貧富差距。

新竹交大大三學生學生林宗澤說，自己當初也是考指考，那時申請入學名額還沒那麼多，但高中老師都說清交學測入學名額占8成。「我後來發現學測名額多，只是因為學校要搶學生，但是這對學生不公平！可能學生不想讀這個科系，但因為學測考很好，學校打電話來招生，給豐厚獎學金，結果學生可能去讀他不喜歡的科系，還占到別人名額。」

林宗澤說，很多繁星和學測進來的同學，大一下學期微積分跟不上，甚至大二要去補習，因為他們高三時學得不是那麼扎實。「就上面幾點來說，我覺得申請入學是很有問題的制度，所以我很認同考試分發比例增加。」

新竹清華大學大四學生高成翰說當初因為考試分發名額太少，自己只有考學測，而個人申請面試有三個系都在同一天，一個是台大、兩個是清大兩個，他只好選清大。「考試時很緊張沒想到太多，事後想起覺得很不合理，權益被剝奪。」

高成翰說，那時還有很奇怪的現象，就是團體面試，「不是花時間去了解你這個人，而是系主任一直在講他們那個學系。」最後有家長忍不住問，那你們如何篩選學生？系主任竟說，「大家都有機會，主要還是看學測成績」。讓大家很傻眼，那面試要幹嘛？

高成翰坦言，自己高三上學期都在煩惱備審的事情，沒辦法很認真讀書；高三下學期確定考上後更是「整個人散掉」，最後一個月班上有三分之一的人是長期請假，學習氛圍很不好。他也認為申請入學對弱勢家庭不公平，因為沒有很多資源去諮詢，就沒辦法做好備審資料。

(旺報 )