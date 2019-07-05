新竹黃國新黨部主委趙建爍（左）今天致贈「抗戰英雄」77抗戰82周年紀念獎座予鄭老將軍。（陳育賢攝）

本周日就是77事變對日抗戰82周年，新竹在地碩果僅存的抗日英雄鄭立軍（前坐左）5日特別現身與後輩話家常。（陳育賢攝）

本周日就是77事變對日抗戰82周年，新竹在地碩果僅存的抗日英雄鄭立軍5日特別現身與後輩話家常，已101歲的鄭老將軍最憂心的還是國家前途，希望中華民國再度復興，夫人鄭張子君則是心中永懷感恩之心，感謝國家照顧。

後天就是對日8年抗戰的全面爆發點「77盧溝橋事變」的82周年，新竹市曾經參與這場長達8年、改變2次大戰全球人類發展的史詩戰役的抗日英雄，也只剩下目前高齡101歲、極受軍方後輩崇敬的鄭立軍老將軍。

1919年出生的鄭立軍，是陸軍官校16期畢業，1930年鄭立軍軍校畢業後，立即投入對日抗戰，對日戰爭勝利後，國共開戰，鄭立軍再投入剿匪工作，國民黨退守台灣後，續任古寧頭戰役、823砲戰前線將領力守寶島台灣，1974年以陸軍第9、10軍司令部少將副軍長退役，一生都奉獻給國軍。

鄭立軍退役前就與妻子鄭張子君居住在新竹市金城新村的將軍村，直到眷村改建後遷居到一旁的華夏金城國宅社區，在地已居住60餘年。

新竹黃國新黨部主委趙建爍特別在77事變82周年的前夕，邀請鄭立軍將軍夫婦到社區1樓的市議員鍾淑英服務處話家常，同時代表國民黨黃復興黨部、黃國新支黨部致贈「抗戰英雄」77抗戰82周年紀念獎座予鄭老將軍，包括市議員鄭正鈐等多人都到場祝賀。

(中時 )