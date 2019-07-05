鐵路警察李承翰3日執勤時遇刺身亡，蔡英文總統5日表示，昨天有到嘉義拜訪承翰的父母，也和承翰表達哀悼之意。她說，這件事確實讓台灣很多人心痛，一個年輕生命，為國家服務，就這樣走掉了，全國人都常難過。

蔡英文說，對於警力的強化，警員增補這件事情列為最優先的項目，另外警員執行勤務時候的安全要特別考量，無論從他們的裝備需求，到執法的空間，如何讓警察可以使用適當武力進行防衛，必須做完整的檢討，而且是快速的檢討，讓警員為國家服務的時候能夠更安全，也更有效地執行職務，這些重要的工作進行當中，所需要的國家資源跟挹注，會全力來支持。

另外，蔡英文也說，台灣和美國政府進行軍購，總共有兩個項目，一個是M1A1，還有一些飛彈採購，另外一個是F16V先進飛機採購，這兩項軍購案現在都在美國政府行政部門作業當中，會在適當時候通知國會，到目前為止都是按照正常的程序跟時序在進行採購案的處理。

(中時 )