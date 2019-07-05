台北市長柯文哲今（7/5）天赴江蘇省昆山市與昆山台商座談。昆山台協會輔導會長李寬信表示，請柯市長為台灣診斷一下？看是要什麼情況，台灣是要進加護病房？還是裝葉克膜？

昆山台協會會長宗續惠表示，昆山雖然是縣級市，但也是屬於長三角一體化一部分，有十萬台灣人住在昆山，昆山就算是個小台北，希望大家多來昆山，多關心台商。他期待柯市長能在台灣與大陸融合方面，有一些新思路跟作風。

柯文哲表示，當前正值中美大戰之際，他有去調資料，發現大陸出口企業前20大企業，台商就占了九家。「這樣打下去，台商就掛了，首當其衝竟然是台商公司。有機會我會跟大陸反應，看大陸要怎麼反應。」

昆山台協會會長宗續惠表示，昆山雖然是縣級市，但也是屬於長三角一體化一部分，有十萬台灣人住在昆山，昆山就算是個小台北，希望大家多來昆山，多關心台商。宗緒惠期待柯市長能在台灣與大陸融合方面，有一些新思路跟作風。

李寬信說，雖然台商在大陸打拚，但是心也在台灣，也關心台灣的幸福、台灣的下一代。全世界都看到，原來台灣是亞洲四小龍，現在連尾巴都快跟不上，這方面讓人很憂心。他說，台灣不要看周邊國家，要看大陸，這是廣大台商非常憂心、非常期盼。台灣方面要有所省悟，面對現在、面對未來，這是要共同思考的問題。

(旺報 )