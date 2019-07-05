台南市出現4例本土登革熱疫情，境外移入病例數21例，行政院副院長陳其邁今天下午將到台南主持中央協助地方防治專案小組會議，市長黃偉哲早上至善化及北門出席民政局活動時呼籲，大家一起來消滅登革熱，「巡、倒、清、刷」一樣不可少，把疫情壓下來，能夠消滅病媒蚊的傳染途徑。

黃偉哲出席替代役備役役男公共行政役演訓召集活動時表示，登革熱在台北市、新北市、桃園市以及其他縣市，都有境外移入的病情，而境外移入與本土病例只差一線之隔，境外移入者被本地蚊子叮咬，傳染給下一個人，下一個人就是本土病例，所以說，如何阻斷傳染途徑，事關重大。

上午黃偉哲也到北門南鯤鯓代天府參與「神民講英語」比賽開幕式，並向萬善爺祈求風調雨順，登革熱疫情流行能夠早日結束，並示範巡倒清刷。黃偉哲說，宮廟對於防疫是有很重要的位置，代天府總幹事侯賢遜示範的動作，不管是花瓶、花盆或盆栽盆景，比很多一般民眾都還到位。

黃偉哲說，有些人認為自己已經清理得很乾淨，地板都擦拭很多次，但「魔鬼就在細節裡，很多細節的地方我們都沒有注意到。」譬如拜拜時插花的花瓶裡有水有花，蚊子喜歡躲在那裡，如果細節沒有注意到，就沒有辦法消滅掉，登革熱就有了傳染的途徑。

「寧可錯殺不可放過¬」，黃偉哲說，不管他有沒有孑孓，不管是不是陽性的，所有的積水容器的水全部都要倒掉，希望藉著市民的努力，能夠把疫情壓下來。

(中時 )