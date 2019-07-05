屏東科技大學聘用2名視障按摩師，一周2天在校區內提供服務，讓教職員及校隊隊員可舒壓、消除疲勞，並增加視障者就業機會。（潘建志攝）

為了讓教職員工及校隊運動員可以舒壓、消除疲勞，屏東科技大學首度進用2名視障按摩師，一周2天在校區內提供免費服務，只要預約就能來放鬆一下，開放至今預約全滿，獲得好評。校方也希望提供視障者就業機會，善盡社會責任。

視障按摩師每周二、四到校服務，每名預約者可按摩40分鐘，費用完全由學校支付。屏科大總務長張金龍說，學校雇用身心障礙員工比例已足額，特別進用視障按摩師進駐校園，讓教職員提高工作效率、校隊隊員緩解運動傷害，也增加視障朋友就業機會。

屏東縣盲人按摩職業工會理事長徐榮義表示，2011年明眼人加入按摩市場後，視障按摩空間被壓縮，只能靠技術取勝。除了個人工作室外，盲友們大多只能在夜市設點按摩，因氣候因素收入很不穩定。這次母校屏科大能夠提供視障按摩師工作機會，讓他非常感動。

獲得今年模範勞工的視障按摩師蘇文華原本在鐵路局工作，3年多前因視神經萎縮全盲，53歲的他不願放棄人生，參加職業訓練班學習按摩技能並考取證照，在東港、潮州夜市按摩。屏科大能提供工作機會，讓他非常感謝。

縣府勞工處指出，目前屏東有90多名視障按摩師，開設62家工作室，縣府也協助在屏東及潮州火車站設點，提供更多工作機會。希望屏科大創舉能達到拋磚引玉效果，讓更多在地機關、企業加入，幫助視障朋友並提升員工福利。

(中時 )