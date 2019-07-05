在學校教書的陳嬿竹，常在臉書尚秀出比基尼照片，健康形象反獲得學生、家長與同事的鼓勵。（陳嬿竹提供）

陳嬿竹開啟「鐵人」人生後，從66公斤瘦到55公斤，穿起比基尼鼓勵媽媽們除了在室內健身，也走出戶外參加水上運動。（陳嬿竹提供）

在高中教物理科的女老師陳嬿竹，39歲才愛上健身運動，原本是大媽的她瘦身有成變身比基尼女鐵人，今年她自製拍攝一部紀錄片，敘述一家原本要歇業的老健身房，由子弟承接，延續選手兄弟情誼的故事，27日在這家翻新的老健身房內公開播映。

在高中教書的女老師，在熟女年紀愛上健美運動，單車、馬拉松、鐵人三項、拳擊與立式划槳樣樣來，體重從66公斤一路降到55公斤，體脂肪從33％降到19％，43歲到日本跑了人生第一場全程馬拉松。

每天都泡在健身房的她，數年間從大媽老師變身健美女鐵人。她脫去教師一身刻板的裝扮，穿起比基尼推廣水上活動，健康形象不但未受相對較保守的教育界批評，反而獲得不少學生、家長、同事的鼓勵。

在學校教物理科的陳嬿竹穿起學生服，與學生一起參加表演。（陳嬿竹提供）

陳嬿竹待的健身房原名天下健身院，在台南市是間已有40年以上歷史的老健身房，因為老教練葉文章年事已高無法經營，面臨解散歇業，他的選手子弟們天天在此一起訓練、運動，捨不得放棄累積在老健身房內點點滴滴的回憶，其中一人決定承接下來，延續兄弟情誼。

看在眼裡的陳嬿竹，決定用鏡頭紀錄下老健身房的故事，她參加台南社大電影社學習電影製作，用數個月的時間訪問老、中、青三代會員，敘述這有溫度的故事，完成一部幾分鐘微電影。

陳嬿竹擔任這部《健美魂》紀錄片導演，27日在原天下健身院改名的《益身GYM》公開放映，透過紀錄片陳述，希望燃起健身愛好者體內的健美魂，也鼓勵更多熟齡媽媽持續運動找回美麗身型。

陳嬿竹執導的紀錄片《健美魂》號召大家道健身房看電影。（程炳璋翻攝）

(中時 )