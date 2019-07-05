在高中教物理科的女老師陳嬿竹，39歲才愛上健身運動，原本是大媽的她瘦身有成變身比基尼女鐵人，今年她自製拍攝一部紀錄片，敘述一家原本要歇業的老健身房，由子弟承接，延續選手兄弟情誼的故事，27日在這家翻新的老健身房內公開播映。
在高中教書的女老師，在熟女年紀愛上健美運動，單車、馬拉松、鐵人三項、拳擊與立式划槳樣樣來，體重從66公斤一路降到55公斤，體脂肪從33％降到19％，43歲到日本跑了人生第一場全程馬拉松。
每天都泡在健身房的她，數年間從大媽老師變身健美女鐵人。她脫去教師一身刻板的裝扮，穿起比基尼推廣水上活動，健康形象不但未受相對較保守的教育界批評，反而獲得不少學生、家長、同事的鼓勵。
陳嬿竹待的健身房原名天下健身院，在台南市是間已有40年以上歷史的老健身房，因為老教練葉文章年事已高無法經營，面臨解散歇業，他的選手子弟們天天在此一起訓練、運動，捨不得放棄累積在老健身房內點點滴滴的回憶，其中一人決定承接下來，延續兄弟情誼。
看在眼裡的陳嬿竹，決定用鏡頭紀錄下老健身房的故事，她參加台南社大電影社學習電影製作，用數個月的時間訪問老、中、青三代會員，敘述這有溫度的故事，完成一部幾分鐘微電影。
陳嬿竹擔任這部《健美魂》紀錄片導演，27日在原天下健身院改名的《益身GYM》公開放映，透過紀錄片陳述，希望燃起健身愛好者體內的健美魂，也鼓勵更多熟齡媽媽持續運動找回美麗身型。
(中時 )
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