近來民調顯示，高雄市長韓國瑜和鴻海前董事長郭台銘兩人激戰中，誰出線讓外界非常關心。對此，桃園市長鄭文燦接受廣播節目專訪也被問到這問題，郭韓誰出線，對民進黨比較棘手？鄭文燦表示，總統蔡英文這個階段，不需要選對手，因為韓國瑜跟郭台銘各有優缺。鄭也對蔡的選情持較正面態度。

鄭文燦7月4日接受資深媒體人周玉蔻的廣播節目專訪。當周問，「到底郭台銘跟韓國瑜誰出來，民進黨底較希望誰出來，誰比較容易」的問題時，鄭文燦表示，「我們（民進黨）沒有做任何操作啦」！

當周又表示她聽到許多小道消息時，鄭文燦表示，那都是小道消息，而且牽扯到人的好惡問題。至於誰對蔡英文比較棘手，鄭表示蔡英文這個階段，不需要選對手，因為韓國瑜跟郭台銘各有優缺。

鄭文燦接著表示，郭台銘優點是當過CEO，創造了鴻海王國，其企業經營能力是被肯定的；那郭的缺點就是企業在中國，且對國政治理較為生疏。那韓國瑜很熱情，口才很好，韓粉也很多，但韓粉畢竟不是台灣人民的全部，韓粉很熱情，但總是比例。韓國瑜是不可能靠韓粉當選。韓的弱點便是，韓還是高雄市長，會有轉跑道的問題。

(中時電子報)