國民黨總統初選參選人郭台銘批評蔡英文總統，把錢花在綁樁、前瞻計畫花了8800億元，蔡英文5日視察捷運三鶯線延伸八德段LB14站實回應說，前瞻計畫是人民實實在在的需求，郭董應該去看一下前瞻的內容。

蔡英文表示，前瞻基礎建設計畫讓北部首都圈生活圈的交通便利，涵蓋基隆、台北、新北市、桃園，這整體交通網的建置，是非常重要的工程，前瞻基礎建設計畫裡面投入很多的項目，這個看起來不像綁樁，確實是實實在在人民的需求。

她說，前瞻基礎建設計畫也有針對少子化這部分預算，裡面確實有因應少子化的這一些預算；另外，政府3年來對於年輕人，尤其是年輕的父母養兒育女的負擔，以及家庭負擔的減少，都有持續地做補助跟協助，從租金補助跟社會住宅，一直到減稅、加薪，到育嬰、托兒的這些政策，不但有政策協助，也有補助的津貼增加，甚至於年輕人照顧老人的長照2.0，也開始讓老人在社區或家裡得到更好的照顧，這也是要減輕年輕父母或年輕人的負擔。

(中時 )