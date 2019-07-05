25歲鐵路警察李承翰，日前為保護車廂乘客安全，遭鄭姓男子持刀捅腹身亡，對此行政院長蘇貞昌表示，10月起將增260名警力投入鐵路警察局，也讓外界痛批政府動作太慢，對此名嘴羅友志感嘆：「遲疑一秒鐘，就是一條生命」。

名嘴羅友志與警界老友相聚，聊起一張車票竟讓一個年輕人斷送性命，坦言讓兩個老社會人老淚縱橫，不過真正心痛的原因是「政府不仁」，而當外界千夫所指為何沒有電擊棒、辣椒水，為什麼不用槍、不穿防彈衣等因素時，羅友志也罕見大動肝火痛批：「笨蛋，問題不在裝備，在『心』」，甚至點出癥結點：「遲疑一秒鐘，就是一條生命」，更忍不住反問：「承翰誰害的？你自己心裡沒答案嗎」？

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

對此網友也紛紛留言：「政府無能，之前小燈泡事件就是一例，居然沒判死刑」、「是什麼樣的環境，造成執法人員暴露在危險之中」、「沒人敢靠過去幫忙，只顧錄影，想起來真的會想哭」。

(中時電子報)