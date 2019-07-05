王浩宇貼文底下有郭姓網友留言「小心過陣子就殺草包市長」。(截圖王浩宇臉書)

一位網友留言「你真的是人嗎？王浩宇先生...」。(截圖王浩宇臉書)

25歲鐵路警察李承翰3日晚因處理自強號補票糾紛，以一己之力保護全車乘客，因公殉職。韓國瑜第一時間在臉書表達哀悼。但桃園市議員王浩宇在臉書轉發綠黨貼文，照片上主角是韓國瑜與李佳芬，站在他們身後的全國農會理事長蕭景田則被畫了個箭頭，大大的寫著「對殺警案很憤怒嗎?他也殺過警察喔!」一位網友留言「你真的是人嗎？王浩宇先生...」有郭姓網友留言「小心過陣子就殺草包市長」。

鐵路警察李承翰因公殉職全國上下一片哀悼，但經常在臉書監督高雄市長韓國瑜的桃園議員王浩宇，昨在臉書轉發綠黨貼文，並寫下「與其把殺警案怪給台灣根本不存在的廢死，不如問問國民黨：為什麼要提名這樣的人參選立委？」

照片中最顯眼的主角是韓國瑜與李佳芬，站在他們身後的全國農會理事長蕭景田則被畫了個箭頭，照片上大大的寫著「對殺警案很憤怒嗎?他也殺過警察喔!」

網友在底下留言，很多人狂貼桃園淹水圖，王浩宇留言回覆其中一位，「報告韓粉，光是今年五月六月，針對淹水問題，我們就會勘了...福州路與漢口街口淹水會勘、龍川三街及後寮一路口會勘、中園路二段135巷側溝加蓋會勘、五興路286號附近淹水會勘、中山路及永興街口淹水會勘、長沙路80號前淹水會勘、新中北路185巷6弄淹水會勘、中華路二段79巷淹水會勘、崁頂路1507巷口淹水會勘、龍川三街43巷淹水會勘。#讓批評的人繼續批評、#我們繼續努力做事。」

網友們留言「你真的是人嗎？王浩宇先生....」、「天啊！！桃園淹水啊！還有心情管別人？？台灣最不夠格等議員就是你！！自己辭職吧。被罷免不好看」、「什麼事都能扯到韓國瑜，我們中壢選民怎麼會選你出來，正事都不辦，淹水跟高雄有什麼關係，鄭市長你怎麼都不敢質詢他，不分區議員……」、「不妨先問問自己都能成為議員 誰做立委還有何驚訝？」、「這件事已經很難過了，也要把政治選舉扯在一起，x的，政客就是政客」。甚至還有一位郭姓網友留言「小心過陣子就殺草包市長」。

也有網友站在王浩宇這邊認為「黑金政治」、「國民黨不就最喜歡玩這套，自己有過失就說陳菊也如何，怎麼自己可以別人就不行阿」、「他與他本就是同道旳一群人」、「韓國瑜身邊人物都是給社會觀感不佳」、「法律應該保護善良的人 但昨殺警天新聞令人痛心 網路上這個人只有合照 只好借用 我要讓大家知道 殺警的行為 非常可恥 我們只要是正常人都會痛恨鄙視這種人 不會有交集 更不會想跟這種人同台 合照」。

(中時電子報)