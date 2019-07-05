全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前點起蠟燭，宣稱為私校點燈。（鄭任南攝）

全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前，將寫著私校名稱的紙條綁在教育部前。（鄭任南攝）

全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前舉起標語，抗議政府不重視私校教育，任由私校以廉價方式辦學，壓榨私校職員。呼籲教育部應正視高教崩壞的問題，召開高教國是會議，徹底檢討高教問題， 才是解決私校與高教問題的根本之道。

(中時 )