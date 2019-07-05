全國私校工會聚集教育部前 抗議不重視私校教育 16:412019/07/05 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前舉起標語，抗議政府不重視私校教育。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前點起蠟燭，宣稱為私校點燈。（鄭任南攝） 全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前，將寫著私校名稱的紙條綁在教育部前。（鄭任南攝） 全國私校工會5日號召全台私校代表聚集教育部前舉起標語，抗議政府不重視私校教育，任由私校以廉價方式辦學，壓榨私校職員。呼籲教育部應正視高教崩壞的問題，召開高教國是會議，徹底檢討高教問題， 才是解決私校與高教問題的根本之道。 (中時 ) #私校 #工會 #教育部 也許您會感興趣 推薦閱讀 防止登山意外 教育部對大專生進行山訓 11:312019/07/01 生活 我見我思－中研院廖俊智院長應該有嚴正說明 04:102019/07/02 財經要聞 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 14:172019/07/02 生活 台鐵員工辛酸 自強號莽男揮刀殺警列車長只有根木棍 00:362019/07/04 社會 團協生變？工會：拿和平協議算帳 11:192019/07/04 生活 私校老師飯碗不保 全教總呼籲教育部嚴肅面對 12:202019/07/04 生活 學校任意不續聘老師 將被減招或扣補助款 17:482019/07/04 生活 學費調漲卡關 實踐校長：不健康 04:092019/07/05 焦點新聞 無故不續聘 學校將面臨減班處分 04:102019/07/05 生活新聞 為私校點燈 教團呼籲速開高教國是會議 14:362019/07/05 生活 生活熱門新聞 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 900空服想回長榮？一封公開信曝大絕招 - 生活 雨炸南台灣！下週颱風動向 專家這麼說 - 生活 每天吃蛋配茶 醫學博士：效果驚人 - 生活 空姐爆重度憂鬱！網驚：慘烈到爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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