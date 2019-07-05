台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一確定今天下午將見面，柯劉會將於今天下午5時於西郊賓館舉行，市府將依規定向陸委會調整行程。

柯劉會原本傳出因北京下大雨影響航班起降，恐讓柯劉會破局，但台北市政府發言人劉奕霆下午2時證實，下午1時30分接獲陸方通知新增行程，劉結一將於下午5時於西郊賓館與柯文哲一行人會面，因兩人見面未排入原定行程，市府將依規定向陸委會報備調整行程。

(中時 )