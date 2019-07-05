柯劉會確定！今下午5時登場 14:242019/07/05 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲參訪位於上海金山的南僑工廠。（記者葉文義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一確定今天下午將見面，柯劉會將於今天下午5時於西郊賓館舉行，市府將依規定向陸委會調整行程。 柯劉會原本傳出因北京下大雨影響航班起降，恐讓柯劉會破局，但台北市政府發言人劉奕霆下午2時證實，下午1時30分接獲陸方通知新增行程，劉結一將於下午5時於西郊賓館與柯文哲一行人會面，因兩人見面未排入原定行程，市府將依規定向陸委會報備調整行程。 (中時 ) #柯文哲 #劉結一 #兩岸關係 也許您會感興趣 推薦閱讀 網路罷免韓國瑜 柯文哲：不是理想社會狀態 12:212019/07/01 政治 柯挑休市日 密訪環南市場 04:102019/07/02 地方新聞 柯文哲，卡住了 04:102019/07/02 時論廣場 柯文哲更能帶領台灣走出反中迷障 04:102019/07/03 論壇廣場 為參選總統鋪墊？柯文哲今聽取長三角簡報 13:032019/07/03 政治 傳與劉結一見面時間確定 柯P：繼續看下去 15:382019/07/03 政治 雙城論壇舉辦第10年 柯P：希望長長久久繼續交流 18:392019/07/03 政治 雙城創新合作未來 柯P抓住機會 04:092019/07/04 焦點新聞 柯P吃帝王酥 引競逐大位聯想 04:092019/07/05 焦點新聞 不擔心見劉結一被抹紅 柯：他們不會冒失 09:412019/07/05 政治 政治熱門新聞 真選舉奇才！綠粉嘆：韓真的太可怕 - 政治 王金平3招露餡！學者：韓是藍營共主 - 政治 蔡民調狂勝 網譏：小英躺著選了！ - 政治 殺警案被王浩宇用來黑韓 網問：真的是人嗎？ - 政治 韓郭誰勝對小英有利？鄭文燦這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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