大政治大爆卦-無色覺醒》韓拚庶民經濟vs.郭董大撒幣 一場選舉兩個世界？ 14:102019/07/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》韓拚庶民經濟vs.郭董大撒幣 一場選舉兩個世界? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華民國史上最有錢的總統參選人郭台銘，自投入黨內初選以來，撒錢行銷自己，從報紙、電視、廣播、戶外看板，再到網路世界，無所不在；反觀韓國瑜一周一造勢，帶來人潮，捲起錢潮，創造庶民經濟！ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #郭台銘 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 攤販挺韓 也挺庶民經濟 04:102019/07/01 話題觀察 7／6挺韓高雄觀光日 活動滿檔拚庶民經濟 10:392019/07/01 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》駁破產說？ 韓首度回敬郭董 中華民國不會倒閉 14:152019/07/01 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》韓國瑜庶民兵法 帶一隻蚊子北上咬垮綠營蔡蘇菊？ 14:082019/07/02 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》高雄有淹水嗎？ 昔坐氣墊今腳踏實地 14:202019/07/03 政治 韓朱郭 財經政策大PK 04:102019/07/04 財經要聞 韓倡翻轉貧富平衡南北 01:222019/07/04 政治要聞 大政治大爆卦-無色覺醒》火車刺警案10月增260名鐵路警 蘇揆搞錯重點？ 14:072019/07/04 政治 新聞透視》有錢人想的跟你不一樣！郭撒錢買廣告 韓創庶民經濟 04:102019/07/05 政治要聞 政治熱門新聞 真選舉奇才！綠粉嘆：韓真的太可怕 - 政治 王金平3招露餡！學者：韓是藍營共主 - 政治 蔡民調狂勝 網譏：小英躺著選了！ - 政治 殺警案被王浩宇用來黑韓 網問：真的是人嗎？ - 政治 韓郭誰勝對小英有利？鄭文燦這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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