陳柏霖回應朋友。（圖／翻攝自chenbolin IG）

35歲「大仁哥」陳柏霖過去因《我可能不會愛你》走紅，昨(5日)他在IG宣告自己悄悄去動了個手術，將右臉顴骨上的招牌黑痣去除，引來許多網友不捨，哭哭說：「哎唷！最性感就那顆痣」、「WHY!!!!???」，陳柏霖則貼心解釋因擔心是惡性的，所以才動刀。

陳柏霖近來將工作重心移往大陸，今年3月韓星勝利夜店門延燒，使曾和勝利見面的柯震東、王大陸、陳柏霖、房祖明等人都被衰扯入，陳柏霖過了一陣子才發文疑似回應此事件，雲淡風輕說：「Embrace kindness. Forgive ignorance. A beautiful world with irresponsible comments.（擁抱善意，原諒無知。一個美麗的世界充滿不負責任的評論）」。

昨陳柏霖在IG分享自拍照，報告說：「陪了我30幾年的『右痣』再見了，我會想你們的」，見不少多年老粉絲震驚抱怨，他又補充說：「怕是惡性的，它也留在我許多作品了。謝謝大家關心」，模特兒吳宜樺回他說：「沒關係你還有幼稚」，他則逗回一個不屑表情符號，王陽明說：「I will miss it」，陳柏霖也說：「me too」。

(中時電子報)