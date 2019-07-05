台北市政府發言人劉奕霆表示，北市府辦理2019台北上海雙城論壇參訪行程，因今（7/5）日下午1時30分接獲陸方通知增加新的行程，大陸國台辦主任劉結一將於5日下午5時於西郊賓館與台北市長柯文哲一行人會面，因此北市府將依規定向陸委會調整行程。

(旺報 )