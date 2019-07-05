全國私校工會5日集結近百名私校教師在教育部門口陳情抗議，痛陳私校勞動條件每下愈況、惡劣不堪，還有屏東教師特地北上；他們表示不只為私校發聲，因為「今日私校，明日公校」。工會呼籲私校停止廉價辦學、召開高教國是會議；柯志恩、徐永明以及黃國昌等3位立委也到場聲援，希望已經通過一讀卻遭凍結3年的《私校法》趕快進入二讀，而不是又淪為大選的政見。

教育部高教司副司長梁學政最後出面接受陳情，表示公保勞保年資合併法案已經送進立院，私校教師適用《勞基法》，以及修改《私校法》、《大學法》等，也會聽取相關團體和學校意見。

「凡走過的人都說那裡黑暗，在那裡，少數人說了算。那裡不見光，長夜漫漫。他們不怕官，因為安了門神；主人養的狗，斜眼看著人；天上秃鷹盤旋、伺機而動。」全國私校工會理事長尤榮輝表示，台灣有366所私校，每年照顧122萬名學生，包括7成大專生、46％高中生，卻一直未受政府和社會重視。政府給私校資源太少、管制太多固然是原因，許多私校董事將學校視為家族企業或私人提款機，卻從不為學校募款，更讓校務經營雪上加霜。

東海大學法律系教授林騰鷂痛批，很多私校董事本身學養不高，也沒捐資卻坐領高薪，足足是台大校長的兩倍；苗栗亞太創意技術學院被保全公司買走、花蓮台灣觀光學院被彩券公司買走後，根本沒有再繼續捐資興學。上述全都違反「依憲法監督私校」的原則。

輔大教授戴伯芬表示，很多私校教師在評鑑壓力下，上更多課，承擔更多招生和行政業務，薪水卻遠不如公校教師，甚至付了同樣多的錢，只能領到2／3退撫金，「這是年改的不正義！」她表示私校教師和學生宛如社會孤兒，被視為魯蛇（失敗者），彷彿「你上不了公立，就讓制度懲罰你」。

南華大學哲學系教授謝青龍表示，10年來因為政治惡鬥、官員不做為，教育就只有4個字「千瘡百孔」可以形容，連「頭痛醫頭、腳痛醫腳」都做不到：「私校都快亡了，政府卻連《私校轉退場條例》都不肯做，遑論治本的《私校法》、《大學法》。」

作為首位拒絕教師評鑑的教師，謝青龍痛批，如果評鑑是體檢，有在家裡吞一堆營養品再去做體檢的嗎？現在很多評鑑根本是上下交相賊，學校還設了很多根本做不到的標準，例如1年招10名學生，老師如果做不到再請他轉系或轉行政，最後做不下去自己請辭，學校連資遣費都省了。

(旺報 )