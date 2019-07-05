PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜屢在各家民調蟬聯冠軍，連續5場造勢大會都創下6位數人潮，面對黨內外圍剿聲勢屹立不搖，被視為2020最有贏面的人。網友質疑「韓黑」們，給韓當總統做做看，是會怎樣嗎？表示這半年，難道韓有做得比前市長陳菊差嗎？回文網友大喊，韓上任快把高雄公務員操死。

網友在PTT論壇發文《給韓國瑜試試看當一任總統，是會怎樣嗎？》寫道：「我看一堆人在哀嚎說，如果給韓國瑜當上總統，就亡國了，有這麼嚴重嗎？為何不給韓國瑜試試看？當一任總統，搞不好之後你薪水就調高變50K了，房價也開始跌，存個幾年就能買房。去年也是很多人說，給韓國瑜試試看當高雄市長，平心而論，這半年他有做的比陳菊差嗎？你連改變的勇氣都沒有，真的很悲哀。」

該網友更進一步指出：「而且講白一點，如果覺得韓國瑜真的當上總統，讓你感到不滿意，也是可以罷免。像現在高雄人就在罷免韓國瑜了，其他人有說什麼，『欸你不可以罷免韓國瑜』這種話嗎？」

對此，有網友大喊：「你知道高雄公務員快被操死了嗎？」

其他網友紛紛回應：「高雄真的改變很大有感」、「高雄遊客、觀光都成長20%以上，屌打睡菊」、「我們已經受夠了藍綠政客，換一個不同風格的人上去做做看，當做買樂透，是會怎樣嗎」、「老百姓挺韓心聲就是，受夠了藍綠傳統政客」、「水淹成怎樣，高市可沒淹」、「高雄市政黨輪替，沒有比較差，別被帶風向」、「淹水的整天打沒淹的市長，很好笑！顛倒是非、指鹿為馬」、「鬼王駐東區，當然經濟蕭條冷清」。

(中時電子報)