為保障舊制勞工退休金權益，勞基法56條第2項規定，雇主除了按月提撥退休準備金外，應在每年年底預估次一年度成退休條件勞工所需退休金，在次年3月底前補足退休準備金差額，據統計，今年至今仍有近2千家業者未提撥足額退休金，依法可罰9萬元至45萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

據勞動部統計，108年適用勞退舊制事業單位約9萬8千多家，截至108年6月中旬，已符合足額提撥規定事業單位達9萬6千多家，占全部舊制事業單位的97.7％，足額提撥率較去年同一時期提升1.5％。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，105年執行提撥足額舊制退休金至今已裁罰232件，包括105年46年、106年100件、107年80件、108年6件，裁罰金共2519萬元，裁罰後也要公布事業單位名稱、負責人姓名。

孫碧霞也說，目前尚未提撥足額退休金的大多是5人以下事業單位，占整體72.4％，而30人以下事業單位則是94.3％，呼籲尚未補足差額的業單位應盡速補足。

(中時 )