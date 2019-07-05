「南阿控」扭蛋機強勢登陸！麗寶OUTLET MALL改裝報廢水泥攪拌車，打造全台最大的造型扭蛋車，塗裝參考鋼鐵人色調，吸引漫威迷打卡拍照。全館40個知名運動品牌為迎接夏日運動節，全面2折起，消費滿5000元即可「扭蛋」，最大獎香港迪士尼機加酒來回機票。
高4.2公尺的水泥攪拌車變身造型扭蛋機，號稱全台最大，塗裝參考鋼鐵人，與「天空之夢」摩天輪相輝映，吸引許多漫威迷打卡拍照。麗寶OUTLET MALL行銷經理陳宇秀指出，今年夏日運動節結合10日開跑的台中購物節「全城On Sale」，館內40個運動品牌全面2折起。
陳宇秀說，發票除可上網登錄台中購物節外，全渡假區消費滿5000元，還可兌換代幣，參加水泥攪拌車扭蛋機活動，有機會扭出香港迪士尼機加酒來回機票、美腿機、福容大飯店住宿券、精品名牌包等好禮，蛋蛋都有獎！
館內還舉辦「忠犬麻糬柴犬」台灣首展，黛麗佐手餐廳同步推出柴犬主題餐點，包括柴源滾滾燉豬膝、招柴進寶骰子牛、柴享布丁燒、柴好運冰沙、柴迷心竅黑咖啡等，尤以超萌系柴犬糖霜餅，令人捨不得咬一口。天空之夢摩天輪也打造柴犬主題車廂，車內有多款萌柴玩偶及手卡，讓柴迷拍照拍到手軟。
(中時 )
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